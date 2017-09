Das Segelboot kenterte gegen 17 Uhr am Donnerstag auf der Havel in Höhe Gatow, vermutlich durch eine Windböe. Anschließend sank das Boot. An Bord befand sich ein Ehepaar im Alter von 32 und 33 Jahren. Während der Mann sich ans Ufer retten konnte, auch mit Hilfe von herbeieilenden Mitgliedern eines Sportvereins, gibt es von der Frau keine Spur. Eine Suche durch Boote, Taucher und einen Hubschrauber wurde in der Nacht ergebnislos abgebrochen. Am Freitagvormittag will die Wasserschutzpolizei erneut das Gebiet in Höhe Breitehornweg absuchen. "Es gibt nur noch wenig Hoffnung", sagte eine Polizeisprecherin. Das gesunkene Boot war am Abend von der Feuerwehr in die Marina eines Segelvereins geschleppt worden.

Der Segelwetterbericht hatte am Donnerstagabend vor Windböen mit Stärke 7 an der Havel gewarnt.