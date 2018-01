Dieser 400-PS-Wagen parkt jetzt auf dem Sicherstellungsgelände der Polizei. Verkehrspolizisten war in der Nacht zu Sonnabend die rasante Fahrweise des "Mercedes AMG 43" auf dem Kurfürstendamm aufgefallen. Im Polizeiprotokoll steht: "mehrfach auf über 90 km/h beschleunigt", "das Quietschen der Reifen beim Beschleunigen und Abbremsen war deutlich vernehmbar".

Zudem benutzte der Fahrer mehrmals die Busspur, als er in die Leibnizstraße abbog, hielt er sich nicht an Tempo 30. In dieser Seitenstraße beendete die Polizei die Fahrt, stellte Führerschein und Fahrzeug sicher. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte das Präsidium am Montag ein Foto aus dem Videofilm.

Angaben zum Fahrer konnte die Polizei auf Nachfrage nicht machen. In der Werbung zu dem von AMG getunten Mercedes heißt es übrigens: "AMG Performance-Fahrzeuge haben vor allem eins gemeinsam: Den unbändigen Vorwärtsdrang". Die Polizei hatte vor zwei Jahren angekündigt, Raser auf dem Kudamm stärker zu kontrollieren.