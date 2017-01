Wieder Einbruch im Luxuskaufhaus Kadewe: Nach Polizeiangaben geschah der Einbruch gegen 7 Uhr früh. Der oder die Täter sollen mehrere Vitrinen zerstört haben und mit ihrer Beute geflohen sein. Angaben zur Höhe der Beute gibt es noch nicht. Die Polizei war auch gegen 10.30 Uhr noch mit mehreren Fahrzeugen am Tatort. Der Eingang zur Ansbacher Straße war abgesperrt. Das Kaufhaus öffnete nicht wie gewohnt am Sonnabend um 9.30 Uhr. Dem Vernehmen nach sollen die ersten eintreffenden Mitarbeiter am Morgen zunächst in einem nahe gelegenen Hotel untergebracht worden, da die Polizei erst in Ruhe das Kaufhaus kontrollieren wollte. Am letzten Einkaufssonnabend vor Weihnachten 2014 hatte es einen Überfall auf das Kaufhaus gegeben, bei dem ebenfalls der Juwelier Christ im Erdgeschoss Ziel der Täter war. Diese flüchteten mit hoher Beute.