Großeinsatz für die Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Sonnabend: In Gesundbrunnen mussten 16 Menschen aus einem brennenden Wohnhaus befreit werden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ereignete sich das Unglück in der Stettiner Straße kurz vor 4 Uhr.

"Es brannte eine Maisonette Wohnung und das Treppenhaus im Seitenflügel eines fünfgeschossigen Wohnhauses", teilte die Feuerwehr mit. Auch das Treppenhaus war nicht mehr zu betreten, "die Lage war komplex". Heißt: "Aus dem zweiten Obergeschoss sprang eine Person in ein Sprungpolster. 15 weitere Personen wurden von der Feuerwehr mit Fluthauben in Sicherheit gebracht, sieben davon waren Kinder."

Vier Erwachsene und vier Kinder wurden in Krankenhäuser gebracht; insgesamt waren knapp 90 Feuerwehrleute in der Nacht im Einsatz.