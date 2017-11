Polizeiangaben zufolge wollte der Mann seinen Heimweg abkürzen und lief deshalb gegen 2.30 Uhr zwischen den U-Bahnhöfen Hellersdorf und Louis-Lewin-Straße am Naumburger Ring über die Gleise. Der 29-jährige Fahrer der U-Bahnlinie U5 konnte noch eine Gefahrenbremsung einleiten, jedoch nicht verhindern, dass der Mann von dem Zug erfasst wurde. Der 31-Jährige kam mit der Feuerwehr in ein Krankenhaus. Der 29-jährige BVG-Mitarbeiter musste mit einem Schock in einer Klinik ambulant behandelt werden.