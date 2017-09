Nach ersten Angaben wollte der Lastwagen von der Oberspreestraße nach rechts in die Grünauer Straße abbiegen. Gesichert ist diese Angabe noch nicht. Die Feuerwehr berichtete, dass drei Personen wegen eines Schocks behandelt werden müssen. Weitere Informationen liegen zur Zeit noch nicht vor. Die Frau ist der sechste Radfahrer, der in diesem Jahr ums Leben kam. Drei starben durch nach rechts abbiegende Lastwagen, zwei durch aufgerissene Autotüren. Nur ein Unfall wurde durch den Radler selbst verschuldet: Eine 21-Jährige wollte bei roter Ampel die Gitschiner Straße in Kreuzberg queren und wurde von einem Pkw erfasst.