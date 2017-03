Ursprünglich hatten Anwohner Freitagabend die Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil es in einer Erdgeschosswohnung in der Kreuzberger Pücklerstraße brannte. Während der Löscharbeiten entdeckten die Retter gegen 21.45 Uhr dann eine leblose Frau, die trotz Reanimationsversuchen noch am Ort ihren Verletzungen erlag. Dem Vernehmen nach starb Ewa Kacprzykowska an Stichverletzungen. Die 2. Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen berichteten der Polizei, einen bislang unbekannten Mann kurz vor dem Brandausbruch aus einem Fenster der Wohnung über den Innenhof flüchten gesehen zu haben. Eine Obduktion der Frau sollte noch am Sonnabend erfolgen.

In diesem Haus in der Pücklerstraße fand die Feuerwehr die Frauenleiche. Foto: Paul Zinken/dpa

Die 2. Mordkommission bittet um Mithilfe und fragt:

· Wer kannte die 41-jährige Ewa Kacprzykowska?

· Wer kann Angaben zu ihrem Bekannten- oder Freundeskreis machen oder weiß, mit wem sie häufig in Kontakt stand?

· Wer hat die Frau am Freitag, dem 17. März gesehen?

Hinweise nimmt die 2. Mordkommission in der Keithstraße unter der Telefonnummer 4664 - 911 222 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.