In einer Wohnung in der Dresdener Straße in Kreuzberg wurde am Mittwochnachmittag die Leiche einer 58-jährigen Frau gefunden. Sie wurde offenbar ermordet. Der Ehemann wurde noch am Tatort festgenommen. Die Leiche wird derzeit untersucht, am Nachmittag will sich die Polizei zu den Ergebnissen der Obduktion äußern.

Laut Informationen der "B.Z." wurde die Frau mit durchgeschnittener Kehle entdeckt. Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Eine Mordkommission ermittelt. (Tsp)