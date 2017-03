Am Sonnabend starb ein 80 Jahre alter Radfahrer nach einem Unfall mit einem Lkw in Kreuzberg. Der Zusammenstoß ereignete sich auf dem Mehringdamm an der Kreuzung mit der Yorckstraße kurz nach 19 Uhr Uhr. Rettungskräfte versuchten noch den Radfahrer wiederzubeleben, er verstarb allerdings an der Unfallstelle. Zum Hergang des Unfalls konnte die Polizei Sonnabendabend noch keine Auskunft geben. Der Mehringdamm ist stadteinwärts ab der Bergmannstraße gesperrt. Die Yorckstraße ist Richtung Gneisenaustraße ab der Großbeerenstraße gesperrt.

Es ist der Radtote in diesem Jahr. Im Jahr 2016 starben 17 Radfahrer auf Berlins Straßen. Insgesamt gab es 56 Verkehrstote. Neben Radfahrern stellten 2016 vor allem Fußgänger mit 21 Todesfällen die größte Opfergruppe. 2015 hatte es 48 Verkehrstote auf Berlins Straßen gegeben, darunter 19 Fußgänger und zehn Radler.

Da viele der tödlichen Radunfälle durch abbiegende Lastwagen verursacht wurden, war die Sichtqualität der Lkw–Fahrer immer wieder Thema. Bei einem Unfall in Moabit im Oktober waren etwa die Außenspiegel des Sattelschleppers beschädigt. Im November starb eine Radfahrerin in Neukölln - hier galt eine durch Dekorationen stark zugehängte Frontscheibe als mögliches Sichthindernis.

Empörung löste im Februar ein Urteil des Amtsgerichts Tiergarten aus. Ein 53-Jähriger Lkw-Fahrer musste nach dem Unfalltod einer 32 Jahre alten Radfahrerin 2800 Euro Strafe zahlen. Viele sahen diese Strafe als zu gering. Das Gericht begründete seine Entscheidung damals auch damit, dass „Unachtsamkeit der Frau nicht auszuschließen“