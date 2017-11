Erneut ist eine Radfahrerin bei einem Abbiegeunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, fuhr die 76-Jährige am Dienstagnachmittag die Böckhstraße in Kreuzberg entlang, als sie ein 44-jähriger Autofahrer erfasste, der links in die Gräfestraße einbog.

Die Radfahrerin wurde mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht.

Erst in der vergangenen Woche wurden zwei Radfahrer bei Abbiegeunfällen schwer verletzt. Im September wurde in Köpenick eine 75-jährige Radfahrerin von einem rechtsabbiegenden LKW überrollt und getötet.

