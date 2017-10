Unbekannte beschädigten am Dienstagabend in Kreuzberg erst einen BVG-Bus und dann das zum Einsatz gerufene Polizeifahrzeug. Nach Aussagen des 26-jährigen Fahrers wurde sein Bus bei einer Leerfahrt gegen 20.40 Uhr auf der Urbanstraße in Höhe der Graefestraße von Unbekannten mit Gegenständen, darunter einem Pflasterstein, beworfen. Dabei wurde die Scheibe der vorderen Einstiegstür durchschlagen und die Scheibe der hinteren Tür beschädigt. Ein alarmierter Streifenwagen wurde ebenfalls mit Steinen beworfen und an der Beifahrerseite beschädigt. Auch bei einem geparkten Pkw gingen Scheiben zu Bruch. Tsp