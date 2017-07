Gegen 13.15 Uhr am Montag war der 36-jährige Zweiradfahrer auf der Konrad-Wolf-Straße in Richtung Gärtnerstraße unterwegs und fuhr dabei links an einem verkehrsbedingt wartenden Auto vorbei. Hierbei geriet er mit dem Vorderrad seines Kymco-Motorrades in Schienen der Straßenbahn, verlor die Kontrolle und prallte mit dem entgegenkommenden Renault eines 52-Jährigen zusammen. Der Kradfahrer erlitt Verletzungen an Kopf, Armen und Bein. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 führt die Ermittlungen.