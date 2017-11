Eine Frau wurde am Montagabend Opfer eines Überfalls in Lichterfelde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge parkte die 35-Jährige gegen 21.25 Uhr ihren Wagen in der Billy-Wilder-Promenade und stieg aus. Auf dem Weg zu ihrer Wohnung stand plötzlich ein junger Mann ihr. Dieser soll der 35-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin sie auf den Gehweg stürzte. Als sie dort lag, soll sie weiter geschlagen worden sein. Mit der Handtasche der Frau flüchtete der Räuber anschließend.

Polizisten konnten das Handy der Frau orten, das sich in der geraubten Handtasche befunden hatte. Das Signal kam aus dem Osteweg, dort bemerkten die Polizisten sofort einen verkehrswidrig parkenden Wagen mit eingeschaltetem Standlicht. Plötzlich sei der Wagen angefahren und habe gewendet, teilte die Polizei mit. Die Beamten stoppten den Wagen und stellten die Personalien des Fahrers und Beifahrers fest. In unmittelbarer Nähe der Stelle, an das Auto zuvor stand, fanden Polizisten unter einem Anhänger die Handtasche der Überfallenen samt Inhalt.

Die 35-Jährige hatte bei dem Überfall Kopf- und Rumpfverletzungen erlitten. Die beiden Heranwachsenden im Alter von 18 Jahren wurden vorläufig festgenommen. (Tsp)