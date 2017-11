Bei einem Zusammenstoß mit einem LKW wurde eine Frau am Montagnachmittag in Mitte lebensgefährlich verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugenaussagen zufolge soll der 31-jährige Fahrer gegen 16.30 Uhr bei Grün von der Reinhardtstraße kommend links in die Friedrichstraße abgebogen sein. Hier erfasste er die 81-Jährige, die die Friedrichstraße überquerte. Rettungskräfte brachten die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Tsp