Nach Polizeiangaben stammen die Beteiligten aus Syrien und dem Irak. Zunächst soll eine Flasche geflogen sein, es folgte ein Handgemenge, be dem Reizgas versprüht wurde. Zwei junge Männer (18 und 20) erlitten Augenreizungen. Ein 21-Jähriger berichtete, dass er von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden sein will. Die Polizei nahm mehrere Beteiligte fest. Worum es letztlich ging, ist offen. Die Tat ereignete sich zwischen Fernsehturm und Neptunbrunnen, also nicht auf dem Alex direkt.

Seit dem Tod von Jonny K. im Jahr 2012 - ebenfalls dort und nicht auf dem Alexanderplatz - diskutiert Berlin über die "Gewalt am Alex". Gestritten wird über eine Videoüberwachung.

Die Innenverwaltung will noch in diesem Jahr eine Wache auf dem Alexanderplatz eröffnen.