Am Mittwochmorgen gegen vier Uhr alarmierten zwei Zeugen die Polizei, weil sich am Alexanderplatz mehrere Personen schlagen würden. Die Einsatzkräfte nahmen sechs Männer im Alter von 19 bis 33 Jahren vorläufig fest. Zeugenaussagen zufolge soll der Auslöser der Streitigkeiten ein Diebstahl innerhalb der Gruppe gewesen sein: ein 19-Jähriger, so wurde berichtet, haben einem 33-Jährigen den Rucksack gestohlen.

Alle Beteiligten unterzogen sich laut Polizei einer freiwilligen Atemalkoholmessung. Einer der mutmaßlichen Schläger wurde zudem in ein Gewahrsam gebracht, wo bei ihm auf richterliche Anweisung eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Danach kam er wie auch alle anderen Personen wieder auf freien Fuß.

Gegen vier Männer wird ermittelt

Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei ermittelt nun gegen insgesamt vier Männer. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten 19-Jährigen mit einer Platzwunde am Mund und einer Schulterverletzung in eine Klinik. Bevor man ihn dort behandeln konnte, entließ er sich jedoch in eigener Verantwortung aus dem Krankenhaus.