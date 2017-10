Polizeiangaben zufolge sollen die beiden Gruppen, die jeweils aus ungefähr zehn Personen bestanden, gegen 21.20 Uhr auf dem Alexanderplatz zunächst verbal in Streit geraten sein. Bei der anschließenden Schlägerei sollen Einzelne unter anderem mit Flaschen aufeinander losgegangen sein. Des Weiteren soll eine Person ein Fahrrad auf eine andere geworfen haben. Alle Beteiligten sollen noch vor dem Eintreffen alarmierter Polizisten geflohen sein. Sechs noch am Tatort befindliche Personen sind von den Beamten überprüft worden; ein Tatverdacht konnte sich jedoch nicht erhärten. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es zahlreiche Schlägereien unter Heranwachsenden, oft waren Flüchtlinge beteiligt.