Aus einer Gruppe von Frauen, Kindern und Männern heraus ist ein Mann am Freitagnachmittag in Neukölln homophob beleidigt und angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, hat der 35-Jährige angegeben, dass er auf dem Hermannplatz zunächst von den Frauen und Kindern wegen seiner sexuellen Orientierung und wegen eines an einer Halskette getragenen Kreuzes beschimpft und beleidigt worden sei. Die Männer der Gruppe sollen ihn dann geschlagen und getreten und einen Finger umgeknickt haben. Eine Passantin habe eingegriffen und den Angegriffenen in ein nahe gelegenes Lokal in Sicherheit gebracht. Von dort wurde die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, war die Helferin allerdings nicht mehr da. (Tsp)