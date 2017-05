Gegen 8.30 fanden Passanten eine tote Person in der Nähe des U-Bahnhofs Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg - laut Polizeiangaben direkt vor dem bekannten Berliner Currywurst-Imbiss Konnopke, unter der Hochbahntrasse in der Schönhauser Allee. Zur Identität des Toten konnte sich die Pressestelle noch nicht äußern. In der Gegend gäbe es allerdings eine große Obdachlosenszene. Die Kriminalpolizei ist vor Ort. Durch die Einsatzfahrzeuge kann es zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.