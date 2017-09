Insgesamt sechs beschädigte Autos sind das Ergebnis eines Ausflugs eines 17-Jährigen im Märkischen Viertel. Der junge Mann hatte sich in der Nacht zu Sonntag das Auto seines Opas ohne dessen Wissen ausgeliehen. Zeugen hatten gegen 23.20 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie einen Mercedes bemerkt hatten, der bei regennasser Fahrbahn auf der Quickborner Straße in Richtung Lübars unterwegs war. Der Fahrer hätte plötzlich die Kontrolle über den Wagen verloren, der Mercedes sei in den Gegenverkehr geraten und habe dort zwei geparkte Autos gestreift.

Danach war der Wagen gegen ein weiteres geparktes Auto gefahren. Das wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das davor stehende und dieses wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der Mercedes wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte. Die Zeugen hatten beobachtet, wie zwei junge Männer aus dem Unfallwagen gestiegen und zu Fuß geflüchtet waren.

Unfall unter Einfluss von Drogen

Alarmierte Polizisten ermittelten den Halter des Wagens und trafen an dessen Wohnanschrift auf einen 17-Jährigen, auf den die Beschreibung der Zeugen passte. Der Jugendliche gab zu, das Auto seines Opas genommen und damit den Unfall verursacht zu haben. Zudem sagte er, dass er zuvor Drogen konsumiert habe. Bei dem Beifahrer soll es sich um einen 20-Jährigen handeln. Die Polizisten nahmen den Jugendlichen mit zu einer Blutentnahme, anschließend wurde er von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht und dort wegen leichter Schmerzen durch den ausgelösten Airbag ambulant behandelt. Die Halter der anderen beschädigten Autos wurden informiert. (Tsp)