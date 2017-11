Ein Mann ist in Berlin mit einem Mietwagen auf mehrere Menschen zugerast. Verletzt wird niemand. Ob er die Gruppe im Stadtteil Reinickendorf gezielt treffen wollte oder ob es sich um ein Versehen handelte, war laut der Lagezentrum der Berliner Polizei zunächst unklar. Die Sicherheitsbehörden nach aktuellen Äußerungen aber davon aus, dass es wohl kein Anschlag war.

"Wir hatten in der Tat zwischenzeitlich die Befürchtung, dass es sich um einen versuchten Terroranschlag handeln könnte", sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Aber wenn man sich den Ablauf anschaue, spreche inzwischen nicht viel dafür. Die Polizei gehe von einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht aus. Erkenntnisse zur Motivation des noch flüchtigen Fahrers lägen noch nicht vor, sagte Geisel. Der Staatsschutz ermittelt weiter nach dem Mieter des Wagens.



Der Mann fuhr laut Angaben der Sicherheitsbehörden am Freitagabend gegen 20.10 Uhr am Wilhelmsruher Damm in Berlin-Reinickendorf an einer Bushaltestelle im Bereich eines S- und U-Bahnhofs über den Gehweg, wo mehrere Menschen standen. Dort kollidierte er auch mit einem abgestellten Roller. Zeugenaussagen zufolge konnten sich Passanten nur durch Sprünge zur Seite retten. Dann habe der Fahrer den Erkenntnissen zufolge den Gehweg wieder verlassen wollen, sei einem Lastwagen ausgewichen und habe dabei wohl auch Passanten in Gefahr gebracht, so Geisel. Anschließend sei er mit dem Auto geflüchtet. Angaben von Zeugen, wonach der Fahrer wendete und danach über den Bürgersteig der gegenüberliegenden Fahrbahnseite fuhr, bestätigte der Senator nicht.

Laut Sicherheitskreisen gibt es derzeit keine Anzeichen für einen islamistischen Terroranschlag, wenngleich derzeit auch noch nichts ausgeschlossen werden könne. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde den Angaben zufolge weißes Pulver gefunden, das möglicherweise Kokain sein könnte, weshalb eine Fahrt unter Drogeneinfluss möglich sei. Der Mieter des Fahrzeugs sei seit dem Jahr 2000 in Deutschland gemeldet und nicht näher polizeilich bekannt, er habe lediglich vor längerer Zeit seinen Pass als verloren gemeldet. Ermittler würden nun auch mithilfe der GPS-Ortung in dem Mietwagen versuchen, die Fahrt zu rekonstruieren.



Der Mieter des Wagens ist nach Angaben der Polizei ein Marokkaner gewesen. Es sei jedoch nicht klar, ob dieser Mieter des Wagens auch am Steuer gesessen habe, sagte eine Sprecherin. Wie die Polizei am Samstagmorgen auf Twitter mitteilte, konnten Zeugen das Kennzeichen ablesen. Daraufhin sei noch in der Nacht die Wohnung des Fahrzeugmieters durchsucht worden, ohne dass er selbst angetroffen wurde. "Beweismittel wurden sichergestellt", schrieb die Polizei. (mit dpa)