Ein Mann ist in Berlin mit einem Mietwagen auf mehrere Menschen zugerast. Ob er die Gruppe im Stadtteil Reinickendorf gezielt treffen wollte oder ob es sich um ein Versehen handelte, war laut der Lagezentrum der Berliner Polizei zunächst unklar.

Der Mann fuhr demnach am Freitagabend gegen 20.10 Uhr am Wilhelmsruher Damm in Berlin-Reinickendorf an einer Bushaltestelle im Bereich eines S- und U-Bahnhofs über den Gehweg, wo mehrere Menschen standen. Dort kollidierte er auch mit einem abgestellten Roller. Zeugenaussagen zufolge konnten sich Passanten nur durch Sprünge zur Seite retten. Anschließend wendete der Fahrer und fuhr über den Bürgersteig der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Danach ergriff er Polizeiangaben zufolge die Flucht. Ob der mutmaßliche Täter gefasst werden konnte, sagte die Behörde nicht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der Mieter des Wagens ist nach Angaben der Polizei ein Marokkaner gewesen. Es sei jedoch nicht klar, ob dieser Mieter des Wagens auch am Steuer gesessen habe, sagte eine Sprecherin. Wie die Polizei am Samstagmorgen auf Twitter mitteilte, konnten Zeugen das Kennzeichen ablesen. Daraufhin sei noch in der Nacht die Wohnung des Fahrzeugmieters durchsucht worden, ohne dass er selbst angetroffen wurde. "Beweismittel wurden sichergestellt", schrieb die Polizei.

Die Ermittler fahnden weiter nach dem Mieter des Wagens - und nach dem Fahrzeug selbst. Man ermittle in alle Richtungen, da es sich um einen sonderbaren und außergewöhnlichen Unfall handele, sagte die Sprecherin am Samstag.



Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) warnte am Samstag vor voreiligen Schlüssen. "Es verbieten sich jegliche Spekulationen", sagte er am Morgen vor Beginn des SPD-Landesparteitags im Hotel Interconti. "Im Moment geht die Polizei von einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht aus. Momentan spricht nicht viel für einen Anschlagsversuch."

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Ein Mitarbeiter des Lagezentrums sagte, dass man nach den aktuellen weltweiten Vorfällen in alle Richtungen ermitteln müsse. Er warnte aber davor, vorzeitig von einem „Terroranschlag“ zu sprechen. (mit dpa)