Seit Mittwoch wird der 12-jährige Mohammad Chelach Alar aus Spandau vermisst. Die Polizei bitte um Mithilfe bei der Suche. Der Junge trennte sich am Mittwoch gegen 12 Uhr von seinen Schulfreunden in der Nähe seiner Schule, der Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule in der Spandauer Grunewaldstraße. Er sagte, er wolle zum nahegelegenen S-Bahnhof Stresow. Nach Angaben der Eltern und Freunde ist sein Verhalten untypisch, sie haben keine Erklärung dafür. Mohammad soll keine anderen Anlaufpunkte in Berlin haben.

Mohammed ist etwa 150 cm groß, hat eine kräftige Statur und etwas vorstehende Zähne im Oberkiefer. Er trug zuletzt eine grüne Hose, einen schwarzen Pullover und einen hellbraunen Leinenrucksack. Weil er sich am vergangenen Wochenende beim Sturz vom Fahrrad leicht verletzt hat, geht er langsam und humpelt noch etwas. Er ist laut Polizei "geistig nicht altersgemäß entwickelt".

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in Berlin-Tiergarten, Keithstraße 30, unter der Rufnummer 4664 – 912 444, oder per Mail entgegen, an vermisstenstelle@polizei.berlin.de