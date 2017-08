Nach Angaben der Polizei stehen die vier Festgenommenen im Verdacht, am Montag gegen 14.20 Uhr in einem Hotel in der Nürnberger Straße einem Gast die Tasche gestohlen zu haben. Auf einer Videoaufzeichnung des Hotels erkannten die Fahnder die vier polizeibekannten, mutmaßlichen Diebe wieder und nahmen die Verfolgung auf.

Den Beamten gelang es, die drei Männer im Alter von 45, 46 und 53 Jahren sowie ihre 43-jährige Komplizin in einem Mietwagen in der Seeburger Straße festzunehmen. (Tsp)