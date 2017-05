Unbekannte haben am Freitagmorgen die Eingangstür einer Karstadt-Filiale gerammt und Schmuck geklaut.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall um kurz nach 4 Uhr an der Schloßstraße Ecke Markelstraße in Steglitz. Die Täter rammten mit einem Opel die Eingangstür der Filiale und schlugen im Anschluss mehrere Glasvitrinen in der Schmuckabteilung kaputt.

"Es wurden Schmuck und Uhren mitgenommen", sagte eine Sprecherin dem Tagesspiegel. Offenbar waren mehrere Täter an dem Einbruch beteiligt. Unklar ist noch, in welche Richtung sie flüchteten und ob das Fahrzeug vorher gestohlen wurde.

In der Vergangenheit nutzen Einbrecher gestohlene Fahrzeuge, um auf ähnliche Weise wie in Steglitz Juweliere auszurauben. (Tsp)