Eine Streife der Autobahnpolizei bemerkte in der Nacht zu Dienstag gegen 0.45 Uhr einen Mercedes auf der Stadtautobahn. Bevor die Beamten die Geschwindigkeit messen konnten, verließ der Autofahrer die Stadtautobahn am Tempelhofer Damm. Er raste dann dort weiter in Richtung Mariendorfer Damm. Die Polizeibeamten lasen eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h auf ihrem Messgerät ab.

In der Ordensmeisterstraße gelang es den Polizisten dann, den Wagen zu stoppen. Den 22-jährigen Raser erwarten ein Bußgeld von mindestens 680 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mercedes-Fahrer entlassen. (Tsp)