Bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf ist ein vierjähriges Kind am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 30-jähriger Autofahrer gegen 16.15 Uhr auf der Kurfürstenstraße und bog links in die Rathausstraße ab. Dabei habe er das Mädchen erfasst, das bei Grün über die Rathausstraße gelaufen sein soll. Das Kind erlitt schwere Kopfverletzungen. Tsp