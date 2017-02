Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat Dienstag Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Nachbarn eines Wohnhauses in der Cuxhavener Straße in Moabit hörten gegen 11 Uhr Schreie aus der Wohnung einer 78-Jährigen. Als sie bei der Frau klingelten, öffnete die schwerstverletzte Rentnerin. Sanitäter brachten sie in eine Klinik, in der sie umgehend notoperiert wurde. Die Ermittlungen zu den Tatumständen und möglichen Verdächtigen dauern nach Polizeiangaben an.