Ein weißer Geländewagen ist am Sonntagmittag in einem Berliner Waldstück an der Havel auf die Strecke eines Radrennens geraten und hat dabei mehrere Menschen verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Moorlakeweg Ecke Nikolskoer Weg, wo der Radsport Club Charlottenburg (RCC) am Sonntag ab 8 Uhr ein Radrennen veranstaltete. Nach ersten Angaben der Polizei soll ein Autofahrer von Ordnern angehalten worden sein, da die Strecke wegen des Rennens fürs Fahrzeuge gesperrt ist. Offenbar fuhren in dem Moment mehrere Radfahrer auf der Straße, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten. Die Radler prallten von hinten gegen den Geländewagen. Zunächst hieß es, dass ein Auto in eine Radfahrergruppe hineingefahren sei. Das stellte sich aber als Irrtum heraus.

Laut der Polizei erlitten ein Ordner und ein Radfahrer Kopfverletzungen. Sie waren aber noch ansprechbar. Zwei Radfahrer hingegen wurden schwer verletzt, einer schwebt in Lebensgefahr.

Warum das Auto überhaupt auf die Radstrecke geriet, ist noch unklar. Matthias Roeder, der gerade auf dem Weg in sein "Wirtshaus Moorlake" war, schilderte dem Tagesspiegel, was er an der Unfallstelle sah.

"Ich habe ein weißes Auto gesehen, die Heckscheibe war kaputt. Hinter dem Fahrzeug befanden sich Fahrräder", sagte er dem Tagesspiegel am Sonntagnachmittag. Nach Angaben des 62-Jährigen werde das Gebiet Moorlakeweg Ecke Nikolskoerweg immer wieder für den Verkehr gesperrt, wenn der Radsportclub Charlottenburg dort Radrennen veranstaltet. "Ich kam erst später dazu. Allerdings lagen die Fahrräder hinter dem weißen Wagen. Es war offenkundig zu sehen, dass die Fahrradfahrer gegen das Auto geprallt sind", sagte Roeder.

Beim RCC war noch niemand zu erreichen. Feste Absperrungen gebe es auf der Strecke nicht, Autos würden nur angehalten, wenn größere Gruppen vorbeiziehen sagte Bernd Bossier, der Wirt des "Blockhaus Nikolskoe", dass in der Nähe an der Unfallstelle liegt.

Das Rennen geht von der Königstraße Richtung Potsdam über den Nikolskoer Weg zur Pfaueninsel und zurück zur Königstraße. Der Radsport Club Charlottenburg ist der älteste Radsportverein Berlins und einer der ältesten in Deutschlands.