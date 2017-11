Am Freitagnachmittag wurde ein 14-Jähriger schwer verletzt. Nach Polizeiangaben kam es gegen 14 Uhr im Schillerpark zu einem Streit zwischen mehreren arabischstämmigen Jugendlichen. Dabei stach ein 15-Jähriger einem 14-Jährigen mit einem Messer in den Bauch. Der Jüngere kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. Der 15-Jährige, ein syrischer Flüchtling, wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung bei der Kripo durfte er zu seinen Erziehungsberechtigten zurück.