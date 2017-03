Im Weddinger Ortsteil Gesundbrunnen hat ein Mann nach einem Streit um zu schnelles Fahren eine Frau und drei Männer mit einem Auto angefahren und diese leicht verletzt. Nach Polizeiangaben wollte ein 26-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto in der Stettiner Straße rückwärts aus einer Parklücke ausparken, als von hinten ein BMW nach Angaben von Zeugen sehr schnell ankam. Der Fahrer des BMW konnte seinen Wagen bremsen, damit einen Zusammenstoß verhindern und wurde dann von dem 26-Jährigen auf seine schnelle Fahrt angesprochen. Daraufhin soll es zwischen beiden Autofahrern zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Die Ehefrau des 26-Jährigen war zwischenzeitlich ausgestiegen und stand auf der Fahrbahn, als der Fahrer des BMW los fuhr. Dabei soll er mit dem Auto die 27-Jährige angefahren haben, so dass sie auf die Straße stürzte. Anschließend soll der BMW-Fahrer zurückgesetzt und dabei den 26-Jährigen sowie zwei hinzugekommene Verwandte des 26-Jährigen angefahren haben. Anschließend fuhr der BMW weg. Polizeibeamte entdeckten den Wagen kurz darauf geparkt in der Gottschedstraße und beschlagnahmten ihn. Der 26-Jährige, seine ein Jahr ältere Ehefrau und ein 51-Jähriger wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht nun den Fahrer.