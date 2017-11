Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Berliner Polizei in der Nacht zu Sonnabend. Gegen 2.30 hat der Bundespolizist an der Ella-Trebe-Straße auf den Mann geschossen. Der 44-Jährige wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei machte noch keine Angaben darüber, warum der Beamte Gebrauch von der Waffe machte. Wie immer, wenn ein Polizist seine Dienstwaffe einsetzt, ermittelt jetzt die Mordkommission der Berliner Polizei. Weitere Hintergründe will die Polizei im Laufe des Tages bekannt geben. (Tsp)