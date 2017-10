Nach Polizeiangaben wurde der Blindgänger gegen 11.30 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Wilmersdorf von Bauarbeitern entdeckt. Dieser liegt direkt an den Gleisen der Ringbahn zwischen dem Innsbrucker Platz und der Handjerystraße. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine 250-Kilo-Bombe aus dem 2. Weltkrieg. Für die Entschärfung muss ein 500-Meter-Sperrkreis um den Fundort gezogen werden: Das bedeutet, dass auch die A100 und die Hauptstraße gesperrt werden. Vor allem südlich der Gleise ist Friedenau dicht besiedelt, alle Häuser werden vermutlich erst am Abend geräumt sein. Etwa 10.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Der in der Grafik der Polizei zusätzlich eingezeichnete 250-Meter-Kreis hat nur für Sicherheitskräfte Bedeutung.

Die S-Bahn teilte über Twitter gegen 12.15 Uhr mit, dass der Verkehr auf der Ringbahn zwischen Schöneberg und Bundesplatz unterbrochen ist, seit 14 Uhr ist die Strecke sogar zwischen Halensee und Südkreuz unterbrochen. Die U-Bahn fährt auf der Station Bundesplatz (U9) aus Sicherheitsgründen durch, obwohl die Station nicht einmal im 500-Meter-Kreis liegt. Die U4 fährt nicht mehr bis zu ihrer Endstation Innsbrucker Platz sondern nur noch bis Rathaus Schöneberg. Die S-Bahn hat einen Ersatzverkehr eingerichtet, die Busse fahren vom Vorplatz des Bahnhofs Südkreuz über S-Bf-Schöneberg zum S-Bahnhof Halensee.



Derzeit wird auf dem Gelände die alte Bahnbebauung beseitigt, um Platz für eine Neubebauung zu schaffen.