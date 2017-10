Bei einer Auseinandersetzung am Alexanderplatz ist am Donnerstagnachmittag eine Person mit einem Messer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Ein Tatverdächtiger konnte von Bundespolizisten noch vor Ort festgenommen werden. Am Tatort wurden Spuren gesichert, bis zum Abend war die Arbeit der Kriminalisten am Tatort abgeschlossen. Nun ermittelt die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zum Geschlecht und zum Alter von Opfer und Täter konnte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagabend keine Angaben machen. Die Deutsche Presse-Agentur meldete, dass ein Mann verletzt worden sei. Weitere Informationen zu dem Fall will die Polizei im Laufe des Freitags veröffentlichen.

Immer wieder Gewalt - und ein Todesfall

Kriminalität ist am Alex seit langer Zeit ein Thema. Immer wieder kommt es zu brutalen Angriffen oder Massenschlägereien. Am Sonnabend jährt sich die Attacke auf Johnny K. zum fünften Mal. Der damals 20-Jährige war am 14. Oktober von einer Gruppe junger Männer angegriffen und totgeprügelt worden. (Tsp mit dpa)