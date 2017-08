1895 zog die Direktion der Reichsbahn in das Gebäude am Schöneberger Ufer in Kreuzberg, im Jahr 2017 folgt die "Direktion 11" der Bundespolizei. Am Dienstag stellten Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann, die am 1. August neu aufgestellte Behörde vor. Hinter der "11" verbergen sich die Spezialeinheiten, darunter die GSG 9, die Fliegergruppe und die Entschärfer.

Das Bundesinnenministerium formuliert es so: Durch die Einrichtung der neuen Direktion 11 werden verschiedene spezialisierte Bereiche der Bundespolizei zur besseren Bewältigung komplexer Einsätze im In- und Ausland. in einer Behörde gebündelt." Ziel sei, "die Krisen- und Reaktionsfähigkeit der Bundespolizei in komplexen Lagen zu stärken".

Zu den nun am Landwehrkanal sitzenden Verwaltung gehören neben dem Spezialeinsatzkommando GSG 9 die Bundespolizei-Fliegergruppe, die Abteilungen "Polizeiliche Schutzaufgaben Ausland" und "Besondere Schutzaufgaben Luftverkehr" sowie die "Einsatz- und Ermittlungsunterstützung". Die Einheiten selbst ziehen, wie berichtet, nach Spandau.

Das ehemalige Dienstgebäude der Königlichen Eisenbahndirektion Berlin am Schöneberger Ufer 1–3 wurde 1892 bis 1895 nach Plänen des Architekten Armin Wegner errichtet, schreibt das Internetlexikon Wikipedia.