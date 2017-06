Berlin säuft ab - die Berliner Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Und Teile der Autobahn stehen unter Wasser und sind gesperrt. Der Stau im Berufsverkehr wird lang.

Die Berliner Feuerwehr meldet: "Wir sind seit 12.30 Uhr im Ausnahmezustand Wetter. Wir priorisieren nun die unwetterbedingten Einsätze." Und kurz danach: "Wir haben schon 200 wetterbedingte Einsätze, zahlreiche Freiwillige Feuerwehren werden alarmiert." Und daher: "Bekämpfen Sie kleinere Wasserschäden selbst." Erst vor einer Woche war ein Unwetter mit Starkregen und Gewitter über Berlin hinweggezogen.

Starkregen. Der U-Bahnhof Spichernstraße ist gesperrt. Die Bahnen der Linie U9 und U3 fahren durch. Foto: Burak Demir

Gegen 15 Uhr wurden Teile der Stadtautbahn gesperrt wegen des Regens rund ums ICC, zwischen Spandauer Damm und Messedamm. Diese Abschnitt ist einer der meistbefahrenen im ganzen Land.

"Wir sind immer dabei, alle Einsätze abzuarbeiten", heißt es in der Feuerwehrzentrale

Wasser reicht bis zum Rand der Autoreifen

Gullydeckel werden hochgedrückt, tote Ratten aus der Kanalisation werden auf die Straßen gespült. U-Bahnhöfe laufen voll. Der U-Bahnhof Spichernstraße ist der einzige, der der am frühen Nachmittag gesperrt ist. Dort läuft das Wasser in Strömen die Treppen herunter. Die U-Bahn dort fährt durch.

BVG-Busse fahren nur langsam durch Pfützen

Die Feuerwehr meldete von der Stadtautobahn A 100: "Derzeit sind wir auf dem Stadtring Richtung Süd im Einsatz - dort soll ein PKW im Wasser eingeschlossen sein."

Wassermassen auf dem Flughafen

Bürger berichten, dass das Wasser teilweise bis zum Reifenrand der Autos reiche - und nicht nur die: Auch die BVG berichtet von Verspätungen im gesamten Stadtgebiet bei den Bussen und auch auf den Flughäfen stehen die Flugzeuge tief in den Pfützen - und damit auch viele Passagiere und Tankfahrzeuge. Auch da kommt es zu Behinderungen und Verspätungen. Ein Flughafensprecher berichtet, dass sechs Flüge in Schönefeld statt in Tegel landeten.