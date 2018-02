Der aus der JVA-Tegel geflohene Häftling ist wohl bereits seit Mittwochabend verschwunden. Es handelt sich um einen 1994 geborenen Libyer, der noch bis 2022 eine Haftstrafe verbüßen müsste. Womöglich konnte der Gefangene mit einem Lkw fliehen, der Essen für Bedienstete an die Haftanstalt lieferte. Das berichteten Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), Susanne Gerlach, Abteilungsleiterin aus dem Justizvollzug, sowie die Leiterin der JVA-Tegel, Ina Lux-Schulz, auf einer Pressekonferenz am Donnerstagmittag.

Dass der Mann verschwunden ist, sei Mitarbeitern der JVA am Donnerstagmorgen aufgefallen: In seinem Bett lag eine Attrappe aus Kleidung und einer Mütze. Ob der Libyer bei der Flucht Unterstützung von Bediensteten der JVA hatte, ist unklar. Fest steht allerdings, dass die JVA-Tegel momentan personell unterbesetzt ist.

Am Morgen war das Außengelände der Haftanstalt unter anderem mit Spürhunden abgesucht worden. Die Fahndung der Polizei läuft. Um 6 Uhr wurde am Donnerstagmorgen der Anstaltsalarm ausgelöst, bis Nachmittags waren alle Gefangenen in Einzelverschluss, auch die Insassen der Sicherungsverwahrung auf dem Gelände der JVA.

Im Dezember waren vier Häftlinge aus der JVA Plötzensee über einen Heizungskeller entflohen. In der Folge wurden auch immer wieder Fälle publik, in denen Häftlinge mit offenem Vollzug nicht mehr von ihrem Freigang zurückkehrten. Insgesamt waren zwischen den Jahren zeitweise neun Gefangene aus dem Gefängnis in Plötzensee verschwunden. Ob der Häftling aus der JVA Tegel ebenfalls im offenen Vollzug war und wegen welcher Straftaten er eine Haft verbüßen musste, ist noch unklar.

Mitte Januar diskutierte das Abgeordnetenhaus über die Ausbruchsserie in den Berliner Haftanstalten. Während die Opposition personelle Konsequenzen aus den Vorfällen forderte, versprach Behrendt damals: "Ich werde nicht ruhen, bis ich den Berliner Justizvollzug noch besser und sicherer gemacht habe."