Der erste Unfall ereignete sich am Montag um 14.10 Uhr in der Gatower Straße in Gatow. Eine 80-jährige Frau fuhr dort mit ihrem VW in Richtung Emil-Basdeck-Straße. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen, mit dem eine 64-Jährige in Richtung Weinmeisterhornweg fuhr. Eine Zeugin gab an, dass der VW plötzlich in den Gegenverkehr gewechselt hätte. Die VW-Fahrerin und die Dacia-Fahrerin wurden schwer verletzt und wurden von Rettungssanitätern zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser gebracht.

Der zweite Unfall passierte am Montag gegen 15.25 Uhr in Pankow. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge überquerten zwei Frauen, 21 und 27 Jahre alt, die Breite Straße vom Mittelstreifen aus. Als sie zwischen haltenden Fahrzeugen hervortraten, wurden sie von einem Mercedes erfasst, mit dem ein 69-Jähriger in Richtung Damerowstraße unterwegs war. Die Fußgängerinnen kamen in eine Klinik, in der sie stationär mit Kopfverletzungen aufgenommen wurden. Der Autofahrer blieb unverletzt. (Tsp)