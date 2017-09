Am Montag sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD), dass der Senat eine Art Fonds oder Stiftung gründen werde, um den erkrankten Beamten unbürokratisch helfen zu können. Man könne nicht warten, bis ein wissenschaftlicher Nachweis über die Ursache der Erkrankungen gefunden sei. Für die Stiftung sollen gut drei Millionen Euro bereit gestellt werden. Vermutlich werde sich diese Kausalität ohnehin nie medizinisch beweisen lassen, sagte Geisel. Weil die Lüftung in den Schießständen defekt war, hatten Beamte über Jahre giftige Pulverdämpfe eingeatmet. Bislang hatte die Polizeiführung argumentiert, dass die Ursache der Erkrankungen nicht sicher mit den Dämpfen zu tun habe. Teilweise waren auch Schadstoffe wie Asbest in den Anlagen verbaut worden. Betroffen sind vor allem Polizisten, die dort als Trainer arbeiteten oder Beamte, die besonders viel Schießen müssen, wie zum Beispiel die Spezialeinheiten.

Die Gewerkschaft der Polizei begrüßte den Sinneswandel. "Wir begrüßen den Willen des Senators, den Betroffenen schnelle und unbürokratische Hilfe zu ermöglichen", sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro. Nach zwei Jahren des Herumeierns habe sich der Polizeipräsident endlich mal vor seine Kollegen gestellt", sagte Jendro weiter. Die vielen Schießstände seien nicht ohne Grund geschlossen worden.

Auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) lobte, dass sich das Land zu einer Entschädigung durchgerungen habe. Der BDK-Landesvorsitzende Böhl lobte vor allem den grünen Innenpolitiker Benedikt Lux, der sich in den vergangenen beiden Jahren intensiv für eine Aufklärung der laut BDK "jahrzehntelangen Missständen auf Schießständen" engagiert habe.