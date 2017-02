Die Späher gaben die Informationen per Telegraf weiter, daraufhin sattelte die Kavallerie die Pferde. In "Schöneberg County" nämlich, so teilt die Polizei in einem launigen Facebook-Post mit, hätten Outlaws "auf der exklusiven Pferdeomnibus- und Frachtwagenroute" geparkt. Das konnten die "Ranger" natürlich nicht durchgehen lassen: "Unsere Gesetzeshüter schlossen sich für die Herstellung von Recht und Ordnung mit Gesandten der Pferdeomnibusgesellschaft sowie der County-Verwaltung zusammen. Unterstützt wurden sie bei diesem Tagwerk von einer regional arbeitenden Schlepperbande. Bis zum Sonnenuntergang wurden 22 Kutschen verschleppt und 53 sonstige Strafzölle erhoben."

Die Polizei hat auch noch einen wichtigen Tipp für "Greenhorns": Bis zu 35 Goldmünzen muss demnach zahlen, wer seine "Kutsche" auf einer "Pferdeomnibus- und Frachtwagenroute" parkt. "Dazu kommen unzählige Nuggets für die Schlepperbande." Das Facebook-Team der Polizei - Verzeihung, das Digitale-Telegrafen-Team des Berliner Sheriff-Büros - schließt in Schuh-des-Manitu-Manier mit einem freundlichen "Katatunga, Katatunga!".

Wie zu erwarten war, gefällt diese Form des Humors nicht jedem. Zumal die Polizei dazu einen kurzen Clip mit Bildern und mehr oder weniger schmissiger Musik online stellte. Ein Facebook-Nutzer kommentierte: "

