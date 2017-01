Zwei betrunkene Männer haben im Märkischen Viertel einen Busfahrer beleidigt, versuchten ihn zu attackieren und warfen ein Eis nach ihm. Gegen 21 Uhr verwies der Fahrer der Linie 221 an der Haltestelle

Wilhelmsruher Damm/Tiefenseer Straße die Männer des Busses weil sie zuvor lautstark herumgepöbelt hatten. Die beiden verließen den Bus, stiegen jedoch wenig später an der Endhaltestelle wieder ein und beleidigten den Fahrer. Sie versuchten Trennglasscheibe zur Fahrerkabine aufzuziehen, um den Mann anzugreifen. Einer der Männer war anschließend ein Eis nach dem Fahrer. Andere Fahrgäste alarmierten in der Zwischenzeit die Polizei, woraufhin die beiden Männer in Richtung Senftenberger Ring entfernten noch bevor die Beamten eintrafen. (Tsp)