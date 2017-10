Falschparker gefährden und behindern Fußgänger, Radfahrer und Busse. In Berlin hat das meist keine Konsequenzen für die Autofahrer. Von Montag bis Freitag dieser Woche soll sich das allerdings ändern. In einer von der Innenverwaltung initiierten Aktion wollen Polizei, Ordnungsämter und BVG gemeinsam aktiv werden. "Fahrzeuge, sofern kein Verantwortlicher kurzfristig erscheint, werden konsequent gebührenpflichtig umgesetzt", teilte die Polizei mit. Es beteiligen sich neben den Busspurbetreuern der BVG die Ordnungsämter von sechs innerstädtischen Bezirken an der Schwerpunktkontrolle: Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln.

Das Präsidium hat den Tonfall im Vergleich zu vorangegangenen Aktionen dieser Art verschärft. Im Originalton die Meldung von Montag: "Vor allem in den Innenstadtbezirken werden Rad- und Busspuren täglich viel zu oft aus vorwiegend eigensüchtigen Motiven zugeparkt, um sich die lästige Parkplatzsuche zu ersparen. Ohne sich die gefährlichen Folgen insbesondere für Radfahrende bewusst zu machen, die regelmäßig zu Ausweichmanövern in den schnellen Fließverkehr gezwungen werden, bewerten Kraftfahrer ihr Fehlverhalten häufig lediglich als Kavaliersdelikt und relativieren es mit der Begründung, man habe ja nur kurzfristig geparkt. Auch die erheblichen Behinderungen des BVG-Linienverkehrs und die Verzögerung in den Fahrplänen werden billigend in Kauf genommen."

Vor etwa zwei Jahren hatten die ersten Berliner begonnen, Fotos besonders aggressiver Falschparker bei Twitter zu veröffentlichen und zum Teil auch den Notruf 110 wählen, um eine Verkehrsbehinderung anzuzeigen. Initiator dieser Methode war Andreas Schmiede, er dokumentiert Falschparker bei Twitter unter @Poliauwei Seinem Vorbild sind inzwischen einige gefolgt.

Bislang werden nur sehr wenige Autos abgeschleppt

Im vergangenen Jahr wurden in Berlin 31.693 Halt- und Parkverstöße auf Radschutzstreifen und Radwegen, 22.409 Verstöße auf Busspuren und 55.900 Verstöße in zweiter Reihe angezeigt. Bei einer ähnlichen Abschlepp-Aktion der Polizei im Juni 2017 wurden 3570 Halt- und Parkverstöße festgestellt und geahndet. In 177 Fällen wurden Autos "zur Gefahrenabwehr kostenpflichtig umgesetzt", teilte das Präsidium mit. Für die Aktion wurden nach Polizeiangaben Straßen ausgesucht, in denen Busspuren sowie Radwege und Radschutzstreifen besonders häufig von Kraftfahrzeugen blockiert werden, beziehungsweise in zweiter Reihe gehalten und geparkt wird.

Insgesamt werden bei solchem Fehlverhalten aber nur extrem wenige Autos abgeschleppt: 15.700 Knöllchen verschickte die Bußgeldstelle im Jahr 2015 wegen illegalen Parkens auf Radspuren. Nur 150 Autos wurden "umgesetzt", also ein Prozent.

Berlins Innensenator Andreas Geisel begrüßte nun die neue Aktion: "In Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung steht nicht umsonst: Ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Es täte uns allen gut, wenn wir uns daran im Alltag auch halten würden. Denn am Ende geht es immer um Menschen, die durch verkehrswidriges Handeln in echte Gefahr gebracht werden."