Ein unbekannter Mann in der Nacht auf Donnerstag ein Neuköllner Lokal ausgeraubt und ist anschließend mit Geld geflohen. Wie die Polizei mitteilte, betrat gegen 1.50 Uhr ein vermummter Mann mit einer Pistole ein Bistro in der Buschkrugallee in Britz. Der Täter habe die Waffe durchgeladen, Gäste des Lokals beleidigt und den Wirt aufgefordert, die Kasseneinnahmen herauszugeben. Nach dem das 38-jährige Opfer dem Täter das Bargeld in einer Plastiktüte ausgehändigt hatte, verließ dieser das Bistro. Zeugenaussagen zufolge soll er hierbei mit einem Fahrrad, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite am U-Bahneingang Grenzallee abgestellt war, geflüchtet sein. (Tsp)