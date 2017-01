In Prenzlauer Berg ist es offenbar zu einem schrecklichen Tötungsdelikt gekommen. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, fanden Polizeibeamte bereits am 9. Januar in einer Tiefkühltruhe in einer Wohnung in der Hosemannstraße in Prenzlauer Berg die zerstückelte Leiche eines Rentners, der heute 90 Jahre alt wäre. Die Leiche soll bereits seit zehn Jahren dort liegen. Zuerst hatte die Zeitung "B.Z." von dem Fall berichtet.

Nach Polizeiangaben soll sich ein Nachbar den Seniors zuvor bei der Polizei als vermisst gemeldet haben, weil er ihn "schon lange nicht mehr gesehen hatte". Am Abend des 9. November öffneten Feuerwehrleute auf Anweisung der Polizei deshalb die Wohnung des 90-Jährigen. Wenig später machten Beamten den grausigen Fund. Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung in der Charité stellte sich heraus, dass der Mann Opfer eines Tötungsdeliktes geworden war.

Tatverdächtiger hob Geld von Konto des Opfers ab

Die gemeinsamen Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft führten zu dem Verdacht, dass der Rentner schon vor etwa zehn Jahren getötet und eingefroren worden sein könnte. Während der Ermittlungen stellten die Beamten außerdem fest, dass noch im Dezember und Januar Geld von einem Unbekannten von dem Konto des Toten abgehoben worden war.

Von diesem Mann sicherte die Polizei Videoaufnahmen aus einer Bankfiliale. Ein Tatverdächtiger, der vom äußeren Erscheinungsbild der in der Bankfiliale gefilmte Mann zu sein schien, wurde schließlich am Abend des 10. Januar 2017 in der Nähe der Wohnung des Rentners festgenommen. Dieser 55-Jährige führte persönliche Gegenstände des Opfers mit sich. Am Mittwoch in der vergangenen Woche erließ ein Richter einen Haftbefehl gegen ihn.

Ob der Tatverdächtige ein Geständnis abgelegt hat, wollte die Polizei nicht mitteilen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar und Gegenstand der weiter andauernden Ermittlungen.