Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte wurde in der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg ein Geldtransporter überfallen. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:45 Uhr. Ein Mitarbeiter des Geldtransport-Unternehmens wollte gerade einen Geldautomaten einer Bank auffüllen als auf ihn geschossen wurde.

Laut Polizei sollen drei maskierte Männer geflüchtet sein - ohne Beute. Der angeschossene wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte den Tatort am Abend weiträumig. (Tsp)