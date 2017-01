Ein bisher Unbekannter hat am Montagnachmittag in Köpenick eine Frau zunächst rassistisch beleidigt und anschließend leicht verletzt. Nach Polizeiangaben gab die 32-Jährige mit russischem Migrationshintergrund an, dass der Mann sie gegen 16.50 Uhr in der Bahnhofstraße vor dem dortigen Einkaufszentrum beleidigt habe. Anschließend schnipste er ihr dann eine glühende Zigarette ins Gesicht, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizisten entfernte sich der Unbekannte. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung dauern an. (Tsp)