Der Berliner Senat greift gegen den Moscheeverein "Fussilet 33" durch. Die Innenverwaltung hat ein Vereinsverbot verfügt. Seit 6 Uhr am Dienstagmorgen durchsucht die Polizei deshalb Objekte an 24 Orten in mehreren Bezirken. Dazu zählten Wohnungen, zwei Geschäftsräume und Zellen in den Justizvollzugsanstalten Moabit und Tegel. Ziel der Razzia seien die Sicherstellung von Beweismitteln und die Festsetzung des Vereinsvermögens, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel dem Tagesspiegel. 450 Beamte seien im Einsatz.

Das Bethaus in der Perleberger Straße in Moabit hatte der Verein vor einer Woche schon von sich aus geräumt. "Diese Moschee ist endgültig geschlossen!", stand auf einem Schild am Eingang. Die Einrichtung galt seit langem schon als Treffpunkt von Salafisten. Auch der Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri verkehrte dort. Ende Januar hatte die Polizei bei einer Razzia bereits drei Terrorverdächtige festgenommen, einer davon ein führender Kopf des Vereins.

Vor einem Monat hatte Innenstaatssekretär im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses angekündigt, es werde "mit Hochdruck" an einem Verbotsantrag gearbeitet. Wie Polizeisprecher Wenzel nun mitteilte, habe dieser schon recht bald danach dem Verwaltungsgericht vorgelegen, das mit Beschluss vom 15. Februar den Verein verboten habe. Weitere Angaben zum Verfahren will Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittag bei einer Pressekonferenz machen.