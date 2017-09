Die amtliche Kostenschätzung der Senatsinnenverwaltung wurde dem Bündnis, das das Volksbegehren für mehr Videoüberwachung organisiert, am Montagnachmittag übergeben. Damit dürfen jetzt Unterschriften gesammelt werden. Das Bündnis wird damit am Mittwoch um 11 Uhr auf dem Alexanderplatz beginnen. Die Initiative hatte in ihrem Gesetzentwurf Kosten von 50 Millionen Euro auf fünf Jahre verteilt genannt. Diese Summe bestätigte die Innenverwaltung nun. Die Initiative will das Geld so ausgeben: Die reine Kameratechnik für 50 (von der Polizei zu wählende) Orte und 300 Fahrradabstellanlagen sollen inklusive Leitstelle 14 Millionen Euro kosten. 27 Millionen sind für Planung und Bau vorgesehen. Für neun Millionen Euro sollen vorhandene Anlagen und das Lagezentrum der Polizei nachgerüstet werden.

Der Stand der Deutschen Polizeigewerkschaft soll gegenüber dem Alexa stehen. Wie berichtet, unterstützen die beiden Polizeigewerkschaften und die CDU das Volksbegehren.

Wie berichtet, wird das im April gegründete "Aktionsbündnis für mehr Videoaufklärung und Datenschutz" auch vom früheren Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) unterstützt. Für die erste Stufe des Volksbegehrens müssen in sechs Monaten 20 000 Unterschriften gesammelt werden. In zweiten Schritt sind dann 170 000 Unterschriften nötig. Die dritte Stufe wäre dann die Volksabstimmung.

Im Bundestagswahlkampf will die CDU auch Unterschriften für das Volksbegehren für mehr Videoüberwachung sammeln.