Am S-Bahnhof Pankow soll es am frühen Samstagmorgen zu einem homophoben Übergriff gekommen sein. Ein 19-Jähriger erklärte um 7 Uhr der Polizei, er sei von einem unbekannten Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Zuvor habe er sich mit dem Mann vor dem Eingangsbereich des S- und U-Bahnhofes Pankow in der Berliner Straße unterhalten. Als er dabei erwähnte, dass er homosexuell sei, habe der Unbekannte ihn attackiert und sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Händen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.