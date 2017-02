Die Straße des 17. Juni ist derzeit in Fahrtrichtung Brandenburger Tor zwischen Großem Stern und Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt. Dies teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Autofahrer sollen den "Bereich weiträumig umfahren", es staut sich derzeit in Tiergarten, vor allem in der Hofjägerallee. Fahrräder können problemlos passieren. Wie lange die Sperrung anhält, ist unbekannt. In der Nacht zu Mittwoch ist unter der Straße gegen 23 Uhr ein Wasserrohr gebrochen.

Seit Dienstag ist in der Roedernallee in Wittenau nach einem Rohrbruch zwischen Lengeder Straße und Flottenstraße nur ein Fahrstreifen je Richtung frei. Im vergangenen Jahr hatte es mehrere Rohrbrüche in Berlin gegeben, bei denen es Monate dauerte, bis der Schaden behoben war. Der Rohrbruch unter dem Mariendorfer Damm im August soll erst Mitte März repariert sein, heißt es bei der VIZ.